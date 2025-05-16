Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ДНР сообщили, что ВС РФ взяли в клещи ВСУ в двух населенных пунктах региона

ДОНЕЦК, 16 мая. /ТАСС/. Армия России взяла в клещи украинские силы в двух населенных пунктах между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

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