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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о вратарях «Реала»: «Один матч играет Лунин, другой – Куртуа. Здорово, что у нас так много сухих игр» 

Последние два матча Лунин провел в запасе «Реала». «Между нами все абсолютно ясно. Один матч играет Лунин, другой – Куртуа.

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