Еще более 30 туляков пожаловались на работу отопления

Туляки продолжают жаловаться на работу отопления в многоквартирных домах. Начиная с вечера 15 октября, в редакцию «Тульских новостей» поступило более 30 обращений от недовольных жителей МКД, которые вынуждены мерзнуть в собственных квартирах.