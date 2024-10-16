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Тульские новости

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Еще более 30 туляков пожаловались на работу отопления

Еще более 30 туляков пожаловались на работу отопления

Туляки продолжают жаловаться на работу отопления в многоквартирных домах. Начиная с вечера 15 октября, в редакцию «Тульских новостей» поступило более 30 обращений от недовольных жителей МКД, которые вынуждены мерзнуть в собственных квартирах.

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