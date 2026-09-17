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"Кукуруза перезимует в поле": Одесский порт теряет работников из-за затяжного простоя

"Кукуруза перезимует в поле": Одесский порт теряет работников из-за затяжного простоя

В Одесском порту начались массовые увольнения сотрудников из-за затяжного простоя, сообщила агроэксперт Анна Ковальчук .

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