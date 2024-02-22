Александра Малинина могут запретить в России

Певца Александра Малинина могут внести в черный список. Недавно вернувшийся в Россию Александр Малинин привлек к себе внимание депутатов и активистов, вызвав острый вопрос о его позиции и статусе релоканта, приезжающего в страну исключительно ради финансовых выгод.
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