Александра Малинина могут запретить в России

Певца Александра Малинина могут внести в черный список. Недавно вернувшийся в Россию Александр Малинин привлек к себе внимание депутатов и активистов, вызвав острый вопрос о его позиции и статусе релоканта, приезжающего в страну исключительно ради финансовых выгод.