Несмотря на санкции. В США заявили, что многие страны мира продолжают сотрудничество с РФ

Подавляющее большинство стран мира продолжили сотрудничать с Москвой в сфере торговли или решили придерживаться нейтралитета, несмотря на западные санкции, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью для You-Tube-канала Dialogue Works.
Подавляющее большинство стран мира продолжили сотрудничать с Москвой в сфере торговли или решили придерживаться нейтралитета, несмотря на западные санкции, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью для You-Tube-канала Dialogue Works.
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