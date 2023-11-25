Речевые игры по дороге в детский сад

Развитие речи – важная составляющая занятий с маленьким ребенком. Если регулярно заниматься с малышом развитием речи, то в будущем вам не придется обращаться к специалистам, а вашему ребенку будет интересно познавать окружающий мир и общаться со сверстниками и взрослыми.