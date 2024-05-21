Сергея Герсонского вернули в хоккейную академию «Авангард» - он займет здесь пост главного тренера До осени 2020-го года Герсонской буквально месяц проработал директором хоккейной академии.
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Сергея Герсонского вернули в хоккейную академию «Авангард» - он займет здесь пост главного тренера До осени 2020-го года Герсонской буквально месяц проработал директором хоккейной академии.