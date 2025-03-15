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Русские военные приступили к разминированию освобождённых участков в Курской области

Русские военные приступили к разминированию освобождённых участков в Курской области

В Курской области русские военные начали разминирование территорий, освобожденных от войск ВСУ. Инженерные подразделения сосредоточены на обезвреживании мин на объектах инфраструктуры, включая жилые дома, дороги и мосты.

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