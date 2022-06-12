В День России полицейские Северной Осетии приняли участие в торжественном вручении паспортов гражданина РФ

В День России в Ардонском районе Северной Осетии полицейские приняли участие в торжественном вручении паспортов гражданина РФ десятерым юным гражданам.
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