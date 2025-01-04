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Мы ушли отовсюду

Мы ушли отовсюду

Захар Прилепин Блинкен: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

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Комментарии
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Алексей Тан
Да-а-а,... евреи-хасиды &quot;Прилепины&quot;... начиная в 1985-ого, начали массово гробить, РУССКИЕ ценности... в первую очередь переписывать историю... и РОЛЬ в ней РУССКОГО народа!... (он исчез, появился советиус &quot;народ&quot;)... А в СМИ и смиТВ... заняли ИНОРОДЦЫ... .... и раскручивают (пиарят)... только САМИ СЕБЯ!!!.
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7 час.
Алексей Тан
Типичный приёмчик, мрази инородной!!! .... ОБВИНЯТЬ тех, кого они (мразь) и убивали весь 20-ый век.... (а кого ещё обвинять то? ...кроме Русских.... евреев что ли???,).
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7 час.
Вадим Кузнецов
При всем уважении к Прилепину, тут он сильно не точен. Фразу эту сказал Блинкен, американец. Но в Германии и в Японии американцы оказались уже восемьдесят лет назад. И не ушли, до сих пор там. В Сирии их никто не звал, но вот сидят же, ресурсы воруют. Эта фраза - то, что в русском народе называется супернаглость: &quot;навонять в толпе и возмущаться громче всех&quot;. А Россию все, кто заставляет ее &quot;уйти&quot;, до сих пор воспринимают как лоха, который всем и каждому раздает &quot;халявы много и долго&quot;. Хотя в некоторых случаях наш &quot;уход&quot; сильно вонял предательством.
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59 мин.

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