Мы ушли отовсюду

Вадим Кузнецов

При всем уважении к Прилепину, тут он сильно не точен. Фразу эту сказал Блинкен, американец. Но в Германии и в Японии американцы оказались уже восемьдесят лет назад. И не ушли, до сих пор там. В Сирии их никто не звал, но вот сидят же, ресурсы воруют. Эта фраза - то, что в русском народе называется супернаглость: "навонять в толпе и возмущаться громче всех". А Россию все, кто заставляет ее "уйти", до сих пор воспринимают как лоха, который всем и каждому раздает "халявы много и долго". Хотя в некоторых случаях наш "уход" сильно вонял предательством.