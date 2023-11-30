Пришла пора зачистить следы хрущёвской подлости. Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра.
Скоро уже Сталинград
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её Сталин ушёл не в прошлое, он растворился в нашем будущем, — как это ни опечалит многих.
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16 час.
Виктор Фоменко
А Ельцин центры будут существовать до тех пор пока президентом нашей страны будет Путин.
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14 час.
Владимир семин
Шило на мыло менять, а средства на переименование на ветер! 😀😀😀
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6 час.
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