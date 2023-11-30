Театр абсурда
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Театр абсурда

8 544 подписчика

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Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    А что предупреждать то?«Герани» для Зеле...
  • Владимир семин
    Шило на мыло менять, а средства на переименование на ветер!  😀😀😀Скоро уже Сталинград
  • Игорь Максаков
    Автор молодец, улыбнуло его творчество, а главное, что всё правильно сказано!)))))Две тысячи мойшей...

Скоро уже Сталинград

Скоро уже Сталинград

Пришла пора зачистить следы хрущёвской подлости. Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её⁠⁠ Сталин ушёл не в прошлое, он растворился в нашем будущем, — как это ни опечалит многих.
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16 час.
Виктор Фоменко
А Ельцин центры будут существовать до тех пор пока президентом нашей страны будет Путин.
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14 час.
Владимир семин
Шило на мыло менять, а средства на переименование на ветер!  😀😀😀
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6 час.

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