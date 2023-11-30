Скоро уже Сталинград

ВТ Василий Топчий После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её⁠⁠ Сталин ушёл не в прошлое, он растворился в нашем будущем, — как это ни опечалит многих.

Виктор Фоменко А Ельцин центры будут существовать до тех пор пока президентом нашей страны будет Путин.