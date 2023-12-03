Спецслужбы стран ШОС возводят щит на пути терроризма

Благодаря взаимодействию компетентных органов государств-членов ШОС в текущем году удалось предотвратить 69 терактов и пресечь деятельность 73 террористических ячеек, выявить 507 участников и пособников международных террористических организаций .
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