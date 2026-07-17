Россельхознадзор временно ограничит ввоз части фруктов из Турции

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз в РФ части фруктов из Турции.По информации ведомства, речь идет о косточковых культурах, к которым относятся, в частности, сливы, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня.
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