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Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины для ВСУ

Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины для ВСУ

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины серьезно скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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