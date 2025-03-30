Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины для ВСУ

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины серьезно скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии