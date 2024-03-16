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Явка на выборах президента России на Чукотке превысила 68%

Явка на выборах президента России на Чукотке превысила 68%

Явка в Чукотском автономном округе на 12:00 по местному времени 16 марта составила 68,24%. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Чукотка сегодня».

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Комментарии
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А
Александр
Все его предложения - работа министерств и ведомств, которой они занимаются спустя рукава. Главное для этой публики - с влюбленным и глупым выражением лица таращиться в глаза начальнику. Что вокруг - они не видят, и талдычат как мантру: Как сказал, как указал начальник. А тот сам разрывается между Елкой желаний и катанием на всяких машинках и самолетиках с дельтапланами. Вот и орут кандидаты: Уж мы-то все видим, все поправим. А дать порулить - слетят на обочину. Ну так устроено, всё на трёпе. Послания, интервью, телешоу. И… тысячи «экспертов» по всем вопросам. Исполнения законов никто не требует. Одни мнения. Будь то басмачи, мошенники, мздоимцы. Всё заканчивается отписками и комментариями.
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