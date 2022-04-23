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Ямайка отказала в убежище подозреваемому в деле об убийстве главы Гаити

Ямайка отказала в убежище подозреваемому в деле об убийстве главы Гаити

Отказом ответили власти Ямайки на просьбу о предоставлении убежища бывшему гаитянскому сенатору Джозефу Джоэлю Джону, одному из подозреваемых в причастности к убийству бывшего президента Наити Жовенеля Моиза, 22 апреля сообщает Europa Press.

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