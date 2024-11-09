Эксперты проведут посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы решить спор из-за квартир в Сочи, которые завещали юмористке Степаненко

Эксперты проведут посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы решить спор из-за квартир в Сочи, которые завещали юмористке СтепаненкоХамовнический суд Москвы назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу по иску матери и сестры дизайнера Натальи Магола, которая завещала своей подруге Елене Степаненко (артистка, юмористка) две квартиры в Сочи.
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