Диетолог указала на опасность новогодних салатов

Диетолог Марина Макиша предупредила об опасности новогодних салатов для здоровья.В беседе с «Ридусом» в среду, 20 декабря, специалист отметила, что привычка доедать салаты, оставшиеся после празднования Нового года, может привести к отравлению.
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