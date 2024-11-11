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Художник Hugo Duphorn

Художник Hugo Duphorn

 Дафорн родился в семье плотника Отто Дафорна (1848-1900) и его жены Паулы, сначала учился в городской школе для мальчиков, а затем в Oberrealschule, под руководством учителя рисования Андреаса Шпайссера, который уже обучал Бернхарда Винтера, а затем и Яна Олтьена.

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