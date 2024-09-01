1 сентября народный календарь чествует Феклу Свекольницу и по случаю прихода осени народ в старину устраивал всяческие гуляния.
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1 сентября народный календарь чествует Феклу Свекольницу и по случаю прихода осени народ в старину устраивал всяческие гуляния.