Дадонов сделал передачу в матче с «Оттавой». У него 2+4 в 25 играх

Евгений Дадонов сделал передачу в матче против «Оттавы» (2:3). Теперь на счету нападающего «Монреаля» 6 (2+4) баллов в 25 играх сезона НХЛ.
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