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Закон, порядок, государство

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Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав Сухопутных войск эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке.

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