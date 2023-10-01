Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем Сухопутных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав Сухопутных войск эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке.
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