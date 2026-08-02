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Царьград

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В Перми ЗАГС переезжает в МФЦ: регистрация рождения и смерти с подарками

В Перми ЗАГС переезжает в МФЦ: регистрация рождения и смерти с подарками

Государственная регистрация фактов рождения и смерти в Перми теперь осуществляется не только в органах ЗАГС, но и во всех филиалах Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

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