В Корпус наблюдателей за столичными выборами вошли более 12,5 тысячи человек

Выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино стартовали в штатном режиме в 8 часов утра, сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице.
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