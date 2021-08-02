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Летчики ВВО в Приморье доставили тонны воды для тушения лесного пожара

Летчики ВВО в Приморье доставили тонны воды для тушения лесного пожара

Решение о выделении авиации было принято командующим войсками Восточного военного округа Героем Российской Федерации генерал-полковником Геннадием Жидко по обращению губернатора Приморья.

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