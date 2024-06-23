Что делают с Байденом, чтобы он выдержал дебаты с Трампом Юлия Соколова«Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в ходе намеченных на 27 июня дебатов будут говорить с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих, кроме выступающего, будут выключаться», — сообщил телеканал CNN Окружение Байдена наверное оптимисты, поскольку настаивают, что их кандидат победит Трампа на «прямых и честных» дебатах.