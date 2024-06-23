НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

236 подписчиков

Что делают с Байденом, чтобы он выдержал дебаты с Трампом

Что делают с Байденом, чтобы он выдержал дебаты с Трампом

Что делают с Байденом, чтобы он выдержал дебаты с Трампом Юлия Соколова«Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп в ходе намеченных на 27 июня дебатов будут говорить с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих, кроме выступающего, будут выключаться», — сообщил телеканал CNN Окружение Байдена наверное оптимисты, поскольку настаивают, что их кандидат победит Трампа на «прямых и честных» дебатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх