Михаил Хазин: Мишустин ломает либеральную модель экономики. Надо возрождать Госплан

Вчера 3,4K прочитали Известный экономист Михаил Хазин, стоящий в оппозиции к экономистам либерально-рыночного направления, которые до сих пор доминируют при принятии решений в России, отметил последовательность и результативность действий председателя правительства Михаила Мишустина.
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