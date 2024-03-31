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Михаил Хазин: Мишустин ломает либеральную модель экономики. Надо возрождать Госплан

Михаил Хазин: Мишустин ломает либеральную модель экономики. Надо возрождать Госплан

 Вчера 3,4K прочитали Известный экономист Михаил Хазин, стоящий в оппозиции к экономистам либерально-рыночного направления, которые до сих пор доминируют при принятии решений в России, отметил последовательность и результативность действий председателя правительства Михаила Мишустина.

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