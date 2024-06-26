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Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве

Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Москву приехал важный представитель ХАМАС, Муса Абу Марзук.

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