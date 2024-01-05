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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» нанес 102 броска в матче с «Сибирью», 51 – в створ

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме в пользу уфимцев. Всего команда Виктора Козлова нанесла 102 броска, в створ пришелся 51 бросок.

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