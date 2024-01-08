Известный во Франции обозреватель дала понять, что из-за ударов по Белгороду Киев может лишиться западного финансирования

На Западе продолжается обсуждение украинских ударов по российскому Белгороду. Если ранее киевский режим пытался заявлять небылицы из серии «они сами себя обстреляли», то в начале 2024 года после обстрела власти Украины уже перестали скрывать, что это дело рук ВСУ.