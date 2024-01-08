Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клоков
    У пиндосов иногда проскальзывают здравые мысли.В Конгрессе США м...
  • publisher
    Сейчас попробуем исправить, чтобы статьи публиковались полностьюОб одном простом ...
  • Владимир Алтайцев
    Слишком долго готовятся, а в Белгороде  и Донецке  гибнут  люди.Западная пресса: ...

Известный во Франции обозреватель дала понять, что из-за ударов по Белгороду Киев может лишиться западного финансирования

Известный во Франции обозреватель дала понять, что из-за ударов по Белгороду Киев может лишиться западного финансирования

На Западе продолжается обсуждение украинских ударов по российскому Белгороду. Если ранее киевский режим пытался заявлять небылицы из серии «они сами себя обстреляли», то в начале 2024 года после обстрела власти Украины уже перестали скрывать, что это дело рук ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх