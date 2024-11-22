Орбан: в конфликте на Украине наступил самый темный час, но рассвет впереди

Мир в данный момент переживает самое тревожное время из-за конфликта на Украине, однако надежда на его урегулирование сохраняется в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.
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