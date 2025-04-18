В Турции считают, что США объявили войну всему миру

Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.