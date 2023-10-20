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Неизвестный развращал 10-летнего школьника во время игры в World of Tanks

Неизвестный развращал 10-летнего школьника во время игры в World of Tanks

Неизвестный пытался совратить петербургского школьника-геймера. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". 19 октября жительница Приморского района обратилась к правоохранителям и рассказала им, что педофил в течение длительного времени вымогал у ее 10-летнего сына интимные фото и видео.

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