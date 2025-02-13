Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
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Россия готовится к полномасштабному вторжению в Европу, — доклад разведки Дании

Россия готовится к полномасштабному вторжению в Европу, — доклад разведки Дании

Разведка Дании утверждает, что Россия «готовится к полномасштабному вторжению» в Европу. В пропагандистском докладе говорится о том, что в 2024 году Россия интенсивно перевооружала армию с целью получить возможность на равных противостоять НАТО.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
вам же придуркам дырявым сказали что гейропа исчезнет и будут   только  республики в составе России! Симпсоны не врут никогда!😀👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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