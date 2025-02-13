Россия готовится к полномасштабному вторжению в Европу, — доклад разведки Дании

Разведка Дании утверждает, что Россия «готовится к полномасштабному вторжению» в Европу. В пропагандистском докладе говорится о том, что в 2024 году Россия интенсивно перевооружала армию с целью получить возможность на равных противостоять НАТО.
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