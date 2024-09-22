Командиры 58-й армии решили дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова

Готовность дать показания по делу генерал-майора Попова выразили все командиры 58-й армии.Все командиры 58-й армии, участвовавшие в создании обороны в Запорожской области, а позже и отражавшие наступление противника, согласились дать показания в рамках уголовного дела экс-командующего армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.