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Екатеринбург покрылся наледью. Гаишники и прокуратура обследуют улицы

Екатеринбург покрылся наледью. Гаишники и прокуратура обследуют улицы

Ночью в Екатеринбурге похолодало, и на автодорогах и тротуарах образовалась наледь. По сообщению областного УГИБДД, к 8:00 утра дорожные службы администрации города не успели посыпать ее антигололедной смесью.

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