Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Ермолова
    Пусть идиоты в своих странах разбираются! Или им проблем мало? Все долги возьмём землёй!Не успел Путин пр...
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Столтенберг рассказал об отправленных на Украину военных советниках

Столтенберг рассказал об отправленных на Украину военных советниках

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ряд членов НАТО направил на Украину военных советников.

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