Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Нестандартные приемы для спальни: от окон-ниш до смелой эклектики

Нестандартные приемы для спальни: от окон-ниш до смелой эклектики

Спальня давно перестала быть просто комнатой с кроватью и парой тумбочек. Сегодня это пространство, где дизайнеры все чаще отказываются от шаблонов и ищут решения, способные удивить даже искушенного заказчика.

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