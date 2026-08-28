Нестандартные приемы для спальни: от окон-ниш до смелой эклектики

Спальня давно перестала быть просто комнатой с кроватью и парой тумбочек. Сегодня это пространство, где дизайнеры все чаще отказываются от шаблонов и ищут решения, способные удивить даже искушенного заказчика.
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