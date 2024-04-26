«Почта России» тестирует беспилотный грузовик во «Внуково-2». Совместно с «ЭвоКарго»

В логистическом центре почты «Внуково-2» начались испытания первого электрогрузовика Evocargo N1, которые продлятся месяцКак сообщает пресс-служба «Почты России», специалисты «ЭвоКарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут движения автомобиля.
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