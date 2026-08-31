Орловский арбитраж помог москвичам оформить проходную местного ДОСААФ

В Арбитражном суде Орловской области завершилось курьёзное, но сугубо прагматичное разбирательство. Общероссийская организация «ДОСААФ России» из Москвы подала в суд на… собственное структурное подразделение – ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России».
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