20,07,24 Часов Яр - Николаевка Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Поражение бронеавтомобиля ВСУ M1224 International MaxxPro около Николаевки после серии обстрелов со стороны ВС РФ.
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20,07,24 Часов Яр - Николаевка Позиционные боевые действия в районе Артёмовска. Поражение бронеавтомобиля ВСУ M1224 International MaxxPro около Николаевки после серии обстрелов со стороны ВС РФ.
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