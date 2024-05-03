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МО РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

МО РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

Российские расчеты реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали пункты временной дислокации, военную технику и живую силу украинских войск в районе Украины, который граничит с Белгородской областью.

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