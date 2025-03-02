Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России

Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России

35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа 12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских в республиках Средней Азии.

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Комментарии
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Вячеслав Зязев
Не суетись, дружок, научись читать. Всем придет свое время! только будет ли это время твоим?
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10 час.
Вячеслав Зязев
А почему не МЫ? У нас от 15 до 20 миллионов россиян, которые никогда и никуда не пойдут работать во благо страны. В чтении &quot;лжи&quot; Госстатистики нужно иметь способность читать ростки Правды, что не всем дано. А эти многомиллионные &quot;неработи&quot;: содержанки и любовницы олигархов и крутых бизнесменов; деточки больших чиновников и бизнесменов; родственники чиновников, наживающихся на паспортизации нелегалов; шушера отживающаяся на взятках сотрудников МВД, Прокуратуры и ГИБДД; твари по типу Блиновской, наживающейся на теории &quot;личностного роста&quot;; интернет-ублюдки, наживающиеся на конвертации биткоинов и вэб-мани в реальные день; мажоры всех мастей, от артистических и до казиношных прожигателей жизни; московская и провинциальная падаль, мечтающая нажиться на сдаче мигрантам в аренду своего жилья; безразмерные дуры поверившие в  &quot;восточные сказки&quot; о ласковых мужчинах с востока; да и простые домохозяйки, удачно вышедшим замуж... Дальше продолжать, а то там страниц на 8 исключительно в коротких тезисах? А ты в курсе, господин Генитальцев, что недостаток в 20 миллионов трудовых ресурсов заявило первым не государство, а бизнес-сообщество в строительстве и промышленном производстве и АвтоВаз. Последние придурки заявили о необходимости 6000 работниках!?!?!&quot;?, Как будь-то Тольятти вымер! Единицы мастурбеков оставались работать, а остальные расползались по стране, но заявка оставалась!?!?!? Вы о чем. господин Никоготайцев?
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8 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Не пишите, я ничего не отвечу! Звоните по белому и зеленому телефонам, по красному  (правительственному) не звоните, мы разошлись во мнениях  с Песковым.
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8 час.
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