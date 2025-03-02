Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России

Вячеслав Зязев

А почему не МЫ? У нас от 15 до 20 миллионов россиян, которые никогда и никуда не пойдут работать во благо страны. В чтении "лжи" Госстатистики нужно иметь способность читать ростки Правды, что не всем дано. А эти многомиллионные "неработи": содержанки и любовницы олигархов и крутых бизнесменов; деточки больших чиновников и бизнесменов; родственники чиновников, наживающихся на паспортизации нелегалов; шушера отживающаяся на взятках сотрудников МВД, Прокуратуры и ГИБДД; твари по типу Блиновской, наживающейся на теории "личностного роста"; интернет-ублюдки, наживающиеся на конвертации биткоинов и вэб-мани в реальные день; мажоры всех мастей, от артистических и до казиношных прожигателей жизни; московская и провинциальная падаль, мечтающая нажиться на сдаче мигрантам в аренду своего жилья; безразмерные дуры поверившие в "восточные сказки" о ласковых мужчинах с востока; да и простые домохозяйки, удачно вышедшим замуж... Дальше продолжать, а то там страниц на 8 исключительно в коротких тезисах? А ты в курсе, господин Генитальцев, что недостаток в 20 миллионов трудовых ресурсов заявило первым не государство, а бизнес-сообщество в строительстве и промышленном производстве и АвтоВаз. Последние придурки заявили о необходимости 6000 работниках!?!?!"?, Как будь-то Тольятти вымер! Единицы мастурбеков оставались работать, а остальные расползались по стране, но заявка оставалась!?!?!? Вы о чем. господин Никоготайцев?