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«ЕвроТранс» объявил тотальный дефолт по всем облигациям и ЦФА

«ЕвроТранс» объявил тотальный дефолт по всем облигациям и ЦФА

Владелец сети АЗС «Трасса» ПАО «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем десяти выпускам облигаций на общую сумму 27,1 млрд рублей из-за нехватки средств на счетах, несмотря на попытки частичных выплат.

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