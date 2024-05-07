8 мая в Калуге планируется отключение электроэнергии на трех улицах

В «Единой дежурно-диспетчерской службе» предупредили о плановом отключении электроэнергии на улице Широкой, Садовой и ГамазейнойВ «Единой дежурно-диспетчерской службе» предупредили о плановом отключении электроэнергии на трех улицах Калуги 8 мая.
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