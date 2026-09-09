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В Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев ВИЧ с начала года

В Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев ВИЧ с начала года

Наибольшая выявляемость ВИЧ в 2026 году приходится на две возрастные группы В Республике Алтай за восемь месяцев 2026 года зарегистрировали 56 новых случаев ВИЧ-инфекции.

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