Почему клещи предпочитают определенные группы крови: научное объяснение Ирэн ОрлонскаяИсследователи из чешского Университета Масарика провели исследование, в ходе которого было выяснено, что клещи, переносящие болезнь Лайма, или боррелиоз, предпочитают людей со второй группой крови.