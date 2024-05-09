Почему клещи предпочитают определенные группы крови: научное объяснение Ирэн ОрлонскаяИсследователи из чешского Университета Масарика провели исследование, в ходе которого было выяснено, что клещи, переносящие болезнь Лайма, или боррелиоз, предпочитают людей со второй группой крови.
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