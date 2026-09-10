Euro FX Futures: ECB and US PPI Support-Hold Test Euro FX Futures CME_DL:6E1! satelysfx 6E is a conditional long only after the ECB statement, US PPI and the press conference have cleared.
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