Народный праздник день Девяти целителей 12 мая: почему запрещалось сидеть дома, хвастаться и завидовать Анастасия Андреева 12 мая на Руси праздновали Девять целителей — христианский народный праздник, придававший особое значение укреплению здоровья и избавлению от болезней.